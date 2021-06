Gustavo Castillo y César Arellano

Periódico La Jornada

Jueves 24 de junio de 2021, p. 8

El juez Ghanter Alejandro Villar Ceballos ordenó posponer para el 18 de octubre la audiencia inicial contra 25 ex funcionarios del sistema penitenciario federal que presuntamente tuvieron alguna responsabilidad en la firma de contratos con los cuales se concretó la construcción de ocho prisiones federales en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por los cuales se acordó un pago de más de 270 mil millones de pesos.

La razón fue que apenas un día antes de la diligencia el Ministerio Público Federal entregó copia de las investigaciones a los defensores de cada uno de los señalados, con lo que afectó su derecho a la defensa.

Fuentes judiciales revelaron que la audiencia en la que los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) presentarían los cargos contra los 25 ex funcionarios citados no se desahogó porque en la videoconferencia sólo estaban 24 de los imputados, y los agentes del Ministerio Público tuvieron que reconocer que no se notificó a Francisco Raúl Rincón Gallardo, quien se desempeñaba como director general adjunto en la Dirección General en Administración.