▲ Ingrid Betancourt, quien permaneció más de seis años secuestrada por la guerrilla de las FARC, y el ex comandante Rodrigo Londoño, ayer en un encuentro cara a cara en Bogotá entre víctimas y ex guerrilleros. Foto Afp

Jueves 24 de junio de 2021, p. 22

Bogotá. La ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, quien permaneció más de seis años privada de la libertad por el ahora desarticulado grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), criticó ayer la falta de compromiso de los antiguos guerrilleros al momento de pedir perdón por los secuestros que perpetraron en medio del conflicto armado interno.

Betancourt, rescatada en una cinematográfica operación militar en 2008, se reunió por primera vez cara a cara con los líderes de las desmovilizadas FARC como parte de la participación de los ex guerrilleros ante una comisión de la verdad creada por un acuerdo de paz de 2016.

Debo confesarles que me sorprende que nosotros de este lado del escenario estemos todos llorando y que del otro no haya habido una sola lágrima , señaló la ex dirigente política de 59 años.

Yo quería oírlo hablar desde su corazón. Este es un encuentro de corazones, no de política , reprochó Betancourt en referencia a un discurso previo de Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, quien fue el último comandante de la desmovilizada guerrilla.

Betancourt agradeció al ex guerrillero su esfuerzo por reconocer el crimen, pero le cuestionó sobre el modo en que se reparará a las víctimas.

Usted habló de reparar a las víctimas, y yo le pregunto: ¿Cómo va a hacerlo? ¿Dónde están los recursos del narcotráfico que ustedes acumularon en los años de guerra?