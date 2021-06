De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 24 de junio de 2021, p. 7

La franquicia Rápidos y furiosos llegó a su novena entrega con la misma lógica estrepitosa que ha caracterizado al resto de sus películas. Este año, además, la cinta protagonizada por Vin Diesel pasará por el Festival Internacional de Cine de Cannes, donde tendrá su estreno francés. A pesar de no estar disponible en todo el mundo, ya ha comenzado a arrasar en taquillas de países como China, donde es un éxito. Sin embargo, la crítica al blockbuster ha sido contrastante.

“La cinta no se construye alrededor de una misión, si no en torno a Vin Diesel y John Cena representando la angustia de los hermanos Toretto. La trama familiar ‘funciona’, pero no es suficiente anclaje, es más una excusa. Esta saga no necesitaba ‘más corazón’, sino que todos en pantalla se pusieran al día”, indica la crítica de Variety.

“Al igual que el anterior filme de Justin Lin (la decepcionante Star Trek más allá), el director adopta un enfoque de cantidad sobre calidad, y agrega más acción, tramas secundarias y personajes a la mezcla de lo que necesita cualquier película y, al mismo tiempo, deja una sensación de que falta algo. La estrategia maximalista tiene aún menos sentido, considerando la simple idea en el corazón de este episodio, en el que Dom tiene un hermano que sus amigos no conocen, una tragedia en su juventud los separó y ahora es un chico malo”, criticó The Hollywood Reporter.

Para los seguidores de la saga, sin embargo, la novena película representa también una suerte de triunfo, en especial para los que participaron en la campaña de redes sociales #JusticeForHan (#JusticiaParaHan). Durante un tiempo los fanáticos del universo Rápidos y furiosos pidieron justicia para el personaje de Han, interpretado por Sung Kang, quien murió al final de la tercera película.

“Cuando le preguntas a los jóvenes por qué Han es tan querido, ellos dicen que es un sujeto al que sientes que podrías invitar a tu cochera y contarle tu historia. No va a juzgar qué tan caro es tu auto, va a cuidarte, tendría algunas cosas chidas alrededor y probablemente sería capaz de sacarte para ir al bar más cercano. Es como un hermano mayor, alguien con quien has crecido”, explicó Sung Kang a The Independent.

Uno de los personajes más amados

Cuando Justin Lin se enteró de la muerte del personaje también se sintió triste. “Le doy todo el crédito del regreso de Han a los fanáticos. Cuando me fui no supe más lo que estaba pasando (en las películas), y luego empecé a ver #JusticeForHan y pensé ‘¿este es mi Han?’ Cuando miré yo también estaba desconcertado y molesto. Creo que es uno de los personajes más amados, y la manera en que fue manejado se sintió muy irrespetuosa”, contó el realizador al diario inglés.

El personaje de Han fue introducido en la historia por Lin, cuando empezó a dirigir la películas del universo Rápidos y furiosos, a partir de la tercera entrega hasta la sexta. “Un poco es una fortuna, pero al mismo tiempo me encanta el hecho de que la pasión de los fans fue lo que llevó a esto. Cuando empecé con Tokyo Drift no existía eso, y ahora hay esta increíble comunidad, que cuando algo está mal está dispuesta a decirlo”, agregó el cineasta.