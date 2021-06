Ap

Periódico La Jornada

Jueves 24 de junio de 2021

Boston. Los Celtics de Boston contrataron a Ime Udoka, asistente de los Nets de Brooklyn, como su nuevo entrenador, indicó a The Associated Press ayer una persona al tanto de la decisión, quien habló bajo condición de anonimato debido a que el acuerdo no ha sido anunciado públicamente. Udoka, de 43 años, se unió a los 76ers de Filadelfia en 2019 y pasó el último año con los Nets