Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Jueves 24 de junio de 2021, p. 28

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que fue invitada por Morena a participar en un acto de promoción de la consulta sobre si se lleva a juicio a los ex presidentes por actos de corrupción, el cual se realizará el 1º de agosto.

La titular del Ejecutivo local aclaró que no fue la ex candidata de ese partido a la alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna, quien la llamó, sino Morena, por lo que analiza la posibilidad de participar.

No fue Dolores Padierna. Hay un evento que va a realizar Morena sobre la consulta de los ex presidentes y fui invitada; entonces, estoy viendo a ver si hay la posibilidad de asistir o no y en todo caso pediría el día.