Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de junio de 2021, p. 9

Atenas. Cámaras, micrófonos o mesas de montaje. Estas son las armas de un grupo de jóvenes refugiadas en Grecia que, de la mano de una ONG, buscan defender los derechos de las mujeres con películas y podcasts.

Llegadas de Siria, Afganistán, Irán o Congo, mujeres como Ataa, Fatemeh, Elie y Sude luchan para reconstruir su vida como ellas quieren , explicó Amie Williams, coordinadora en Grecia de GlobalGirl Media, que forma a estas jóvenes en las técnicas del periodismo.

Hasta ahora, estas jóvenes no sabían necesariamente qué era la igualdad de género , dijo.

Pero sin saberlo, eran muy fuertes y feministas. Dejaron su familia, sus sociedades patriarcales, viajaron y se enfrentaron a numerosas pruebas solas , añadió.

La siria Ataa Brimo fue emparejada a sus 14 años con un hombre nueve años mayor y un año después fue madre.

Ahora con 30, y separada desde hace dos años de su familia en Alemania, esta refugiada siria ha recogido su dolorosa experiencia en un cortometraje documental que constituye un completo acercamiento a la expandida realidad del matrimonio de menores.

El filme Pequeña madre, fue seleccionado para el festival documental de Tesalónica a finales de junio.

Tuve la suerte de encontrarme con un hombre bueno , pero no estaba preparada para ser madre tan joven, no entendía lo que me pasaba , relató Brimo.

Desde que llegué a Europa, maduré. Ahora sé que una mujer puede desvincularse de sus tradiciones, seguir su vida y su pasión, como la que tengo yo por el video , enfatizó.