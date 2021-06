Un video compartido en TikTok este mes también mostró otro clip en el que Eilish comentó que hablaba con una voz tonta inventada , algo que hace desde la infancia cuando hablaba con mascotas, amigos y familiares. No es de ninguna manera una imitación de nadie ni de ningún idioma, acento o cultura en lo más mínimo , insistió.

Cualquiera que me conozca me ha visto bromear con voces toda mi vida. Más allá de cómo fue interpretado, no quise que mis acciones causaran daño a otros , sostuvo.

Después de una serie de ataques contra estadunidenses de origen asiático desde el inicio de la pandemia, el presidente Joe Biden promulgó el mes pasado la Ley de Crímenes de Odio Covid-19.

Me etiquetan como algo que no soy , precisó la cantante, quien añadió que se refería al video después de que sus seguidores le pidieron que respondiera.