▲ Durante el primer día del Download Festival en el parque Donington, en Leicestershire. Foto Ap

Según los organizadores, el festival Download Pilot incluyó en su programación, entre otros artistas y bandas, a Frank Carter & The Rattlesnakes, Bullet For My Valentine y Enter Shikari.

Hubo una verdadera sensación de euforia a pesar de la lluvia, afirmó su promotor Andy Copping. No sería Download si no lloviera un poco , sostuvo.

El encuentro regresará en formato presencial en 2022 con un cartel que ya anuncia a bandas como Kiss, Iron Maiden y Biffy Clyro.