Lunes 21 de junio de 2021, p. a11

El programa radiofónico Salsajazzeando, que conduce Deborah Holtz, cumple 15 años de vida entre cambios en los gustos, ritmos y adelantos tecnológicos. Ella se mantiene firme todos los sábados de 14 a 16 horas en Horizonte FM 107.9. Orientada más hacia la salsa (etiqueta que reúne una amplia gama de ritmos afroantillanos), la promotora cultural también adereza con un poco de jazz latino.

Cuando Holtz comenzó el programa, en 2006, había que llevar los discos o contar con alguien que tuviera una amplia colección de compactos y estuviera dispuesto a compartirla. Recurrió a su amigo y mentor Andrés Rosales, quien la inició en el gusto de los ritmos tropicales al invitarla a participar en su programa Salsamanía en Rock 101, donde estuvo un lustro.

Gracias a la ayuda de Rosales, pudo sacar adelante el programa el primer año. En el ínter me fui haciendo de todo el material que hubiera. Me clavé de una manera muy tenaz , expresa en entrevista. “A veces es muy difícil conseguir discos en México. Debías tener tus proveedores, quienes, en ocasiones, te pasaban copias piratas, en otras, los discos originales, cedés, porque el elepé realmente ya no existía”.

Actualmente, Internet se ha convertido en el proveedor del material. Holtz ha detectado grupos de salsa en muchos lados como Ucrania, Suecia y Grecia. Ha establecido contactos aquí y allá, sobre todo en Colombia y Cuba , de donde le mandan novedades.