En el tiempo que llevo ejerciendo este oficio nunca he suspendido un concierto, ni enfermo ni cuando falleció mi padre, por ninguna de las pérdidas que he tenido. Es al revés, ha sido cuando más he trabajado. Uno tiene que seguir adelante y hacer de tripas corazón . Por esta razón durante la pandemia enfocó la creatividad hacia la composición, planear el rumbo que tomará su carrera luego de la reactivación de los espectáculos y conectarse con otros músicos.

Prosiguió: Mi padre me llevaba a los conciertos cuando yo tenía siete años, iba a sus ensayos y al escuchar música aprendía de todos, aunque no pases por escuelas, te nutres de experiencias. Soy autodidacta en canto, pero además fui demasiado inquieto como para ir a la escuela .

No obstante, Ferrer estudió en la Marina. Aunque no tenía nada que ver con la música, la realidad es que sí, porque cuántas canciones no las ha inspirado el mar o el universo; no hay nada más hermoso que estar montado en un barco, mirar hacia el cielo o ver el suave movimiento del agua , relató.

La realidad, confesó, es que siempre quise ser músico, como piloto o militar, pero no todo se puede. De todos mis deseos me tocó ser marino y cantante .

Ahora, llevo 21 años tratando de ser quien soy, con trabajo y respeto hacia los demás, de hacer lo que me gusta .

Sus logros profesionales han sido de poquito en poquito , porque no me creí por ser el hijo de... ni por estar acompañado de buenos músicos o por salir de la familia, ni de la sangre ni de la cultura de la que provengo. Lucho por llegar a un lugar con el respeto y cariño de la gente más que ser un artista con mucha plata o éxito, pero sin el sentimiento que se necesita para cantar .

Ferrer recordó las palabras que le dijo su padre: Para cantar necesitas tener sentimiento, bomba, como le decimos en Cuba al corazón. Hay quien canta un son y pega por simpatía y esa experiencia sentimental que le das al público, es lo que se queda .

Expresó: Lo que busco y quiero es que cuando no esté recuerden que hubo un negro que cantaba bolero y son, que se llamaba Ibrahim Ferrer Jr .

El cantautor, quien ha colaborado en los conciertos del Adiós Tour junto a Buena Vista Social Club, seguirá llevando con orgullo su proyecto a diversos países, como ha sido de manera reciente, antes de la pandemia, en Buenos Aires, Brasil, Chile o Francia.