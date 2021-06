Ap y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 18 de junio de 2021, p. a10

Madrid. Entre lágrimas, Sergio Ramos se despidió ayer del Real Madrid, enfatizando que su deseo era quedarse, pero que el club para el que jugó 16 años tomó la decisión de no renovarle su contrato.

Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid, pero ha llegado el momento de despedirme , dijo Ramos en un acto de homenaje, rodeado de su mujer Pilar Rubio, sus cuatro hijos, sus padres, su hermana Mirian, y su hermano René, que también es su agente.

El zaguero central expuso después en rueda de prensa que inicialmente quería una extensión de dos años y no la oferta de uno que le propuso el club, pero que eventualmente había aceptado el acuerdo de una temporada con una rebaja de salario. Afirmó que tanto él como sus representantes quedaron sorprendidos cuando el Madrid les comunicó que la misma había caducado.