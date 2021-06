Buenos Aires no tiene una oferta de historia como la que pueden poseer Roma o París, o de playas, como puede ser el Caribe, ni gastronómica, como puede ser Italia; no tiene las cataratas ni los glaciares. La ciudad tiene tango , destacó.

Mora Godoy pasó de enseñar a bailar a Barack Obama y recibir aplausos de pie por sus actuaciones en los más prestigiosos escenarios internacionales a cerrar su escuela por falta de alumnos, pedir un crédito y tocar la puerta de ministros para que los tangueros no queden a la suerte durante la pandemia.

Iba en un Boing a 600, 500 kilómetros por hora y de repente nos frenó un paredón; hice 419 espectáculos con mi compañía en 2019. Habíamos hecho más de 100 en 2020 a la hora que se cerró todo y comenzó esta locura, esta tristeza, esta tragedia mundial , contó.

Un rincón de su apartamento está decorado con imágenes de los bailes que marcaron su vida antes de la pandemia. Una de las favoritas es la de Obama quien apoya la mano sobre su espalda descubierta al danzar al compás de Por una cabeza, de Carlos Gardel, en 2016, durante una visita oficial del entonces presidente estadunidense a Argentina.

Es muy doloroso no poder bailarlo, pero lo es más que no te escuchen, ver lo que pasa a tus compañeros... Hay chicos que trabajan en taxis, que pusieron verdulerías, que no tienen para comer y están desesperados , denunció la artista.

Apuntó contra el Estado por la falta de respaldo al sector, pero también contra los dueños de las casas de tango que habían ganado mucho dinero en dólares que cobraban a los turistas y ahora le dan la espalda a los bailarines que piden ayuda.

Flores negras, tango de Francisco De Caro, es el nombre que eligió el bandoneonista y bailarín Nicolás Ponce para el negocio de plantas que abrió. Todo se congeló , sostuvo al referirse a las milongas que organizaba los miércoles, en las que enseñaba a bailar. También formaba parte de un dueto de guitarra y bandoneón que tocaba en vivo.

La esencia del tango, indicó, es lo que hace tan difícil practicarlo en el contexto actual. Un poco de su éxito es la corporalidad, el hecho de abrazarse. Esa sensación que proporciona es lo que destaca al tango de otras danzas .

La nostalgia por ese abrazo hace que muchos tangueros desafíen las restricciones con milongas clandestinas en lugares cerrados o espacios públicos. Un sábado reciente una decena de parejas se juntó a bailar en el Obelisco, en el centro de Buenos Aires, algunos incluso sin cubrebocas. El tango al aire libre es salud, lo peligroso es la quietud , decía un cartel que pegó la profesora de baile Luciana Fuentes.