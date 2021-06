Juan Manuel Vázquez

Miércoles 16 de junio de 2021

Hace 20 años nadie conocía a una jovencita tijuanense llamada Jackie Nava. La noche de su debut profesional el 29 de mayo de 2001, en Honolulu, Hawai, esa novata llegó empujada más por la confianza de su entrenador que por la suya propia. Derrotó a la local Vickie Cozy y ahí empezó una carrera admirable de dos décadas. Todo estaba por hacerse en el boxeo mexicano femenil, deporte que les dio una recepción más bien ingrata.

Ni yo creía en mí , dice un poco divertida en el homenaje por 20 años de carrera que ofreció el Consejo Mundial de Boxeo a quien fue su primera campeona del orbe.

Yo no, pero un entrenador sí creyó en mí y vio facultades en esa desconocida que ganó esa noche .

El canon de los sueños en este oficio suele empezar con los recuerdos de niñez que anhelan un día ser campeones. Jackie es sincera y se ríe como si traicionara un mandato.