Trejo consideró que los tricolores en su reciente gira por Estados Unidos se mostraron un poquito sobrados, no deben olvidar que son profesionales y, además, no les cae mal tener competencia. Uno quisiera que en la selección estuvieran sólo mexicanos, pero a través de la historia y a nivel mundial no es raro que un jugador destacado se incorpore a la representación de otro país .

Mario Trejo, directivo bicampeón con Pumas, comentó: “Si convocan a Rogelio a la selección –como todo apunta–, pues bienvenido y que muestre lo mejor que tiene. Pero no deja de causar extrañeza que el director técnico Gerardo Martino no llame antes a Javier Hernández, quien tiene una reconocida trayectoria y sobresale en la MLS”.

Advirtió que México es el gran animador de la Copa Oro, el certamen más importante de la Concacaf, y debe hacer honor a esa historia con la mejor formación posible . El torneo se verificará del 10 de julio al 1º de agosto próximos en Estados Unidos.

En tanto, Jared Borgetti, ex delantero del Tri, señaló que no solamente han fallado los atacantes, sino todas las líneas, lo que se combina con bajas de juego individuales, pero “a los delanteros hay que darles oportunidades de gol, porque si no reciben servicios podrá llegar quien sea, pero si no le crean opciones se seguirá sin anotar.

“Sí hay jugadores (nacidos en el país) en esa posición, pero inciden momentos y circunstancias, como el caso de Javier Hernández, quien en lo que va del presente torneo de la MLS ha sido mejor que lo que hizo Funes Mori al final de la temporada (en la Liga Mx), así que si ponemos una balanza para ver quién está mejor, obviamente diremos que es el Chicharito.

“Y para los rivales no es lo mismo decir ‘voy a enfrentar al Chicharito que a Funes Mori, con todo respeto, Javier tiene más nombre”, dijo.