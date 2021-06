La mujer habló a condición de no ser identificada porque no estaba autorizada a comentar en público lo que vio en la base del 12 al 25 de mayo. Admitió que se sintió obligada a hablar por la desesperación que observó. Lo que contó refrenda mayormente lo que declararon a la agencia de noticias Associated Press activistas que visitaron el albergue hace poco.

Las condiciones generan alarmas acerca de por qué toma más de un mes, término promedio, entregar a un menor, cuando la mayoría tienen familiares en Estados Unidos.

Hasta el 31 de mayo, casi 9 mil menores habían pasado por instalaciones sin licencia y 7 mil 200 por albergues con licencia, de acuerdo con documentos del gobierno.

La voluntaria fue una de más de 700 que trabajaron en el lugar cuando Fort Bliss albergó a más de 4 mil 600 menores en carpas militares con aire acondicionado llenas de catres militares. Actualmente hay unos 2 mil 500.

