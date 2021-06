▲ El ex integrante de Pink Floyd en un acto de apoyo a Julian Assange, encarcelado en Reino Unido. Foto Afp

De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 15 de junio de 2021, p. 8

Ante la oferta de Instagram para comprar los derechos de uso de la canción Another Brick in the Wall (Part II), Roger Waters clamó: Y la respuesta es ¡vete a la chingada! De ninguna jodida manera . El músico inglés se encontraba en un acto de apoyo a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks encarcelado en Reino Unido, y dirigió sus palabras al empresario Mark Zuckerberg.

En referencia al creador de Facebook, Mark Zuckerberg, el británico fue determinante. “Es una petición por los derechos de mi canción –explicó Waters– para usarla en una película para promover Instagram”. La revelación provocó las risas de las personas en la sala.

“Así que es una carta de Mark Zuckerberg para mí… con una oferta por una enorme, enorme cantidad de dinero”, expresó. “Sólo digo esto por el insidioso movimiento de querer apoderarse de absolutamente todo. Así que aquellos que tenemos algo de poder –y yo tengo un poco en términos de controlar los derechos de mis canciones– lo hacemos de todos modos. Entonces, no seré cómplice de esa mierda, Zuckerberg”.

En una parte de la carta que recibió se elogiaba su composición y destacaba la vigencia y necesidad de Another Brick in the Wall en nuestros días.