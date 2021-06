En marzo pasado, un grupo de socios manifestaron “su preocupación e indignación por la venta de títulos que el escritor (accionista mayoritario) hizo a empresarios de Chihuahua que no se dedican al mercado editorial (La Jornada, 10/03/21) y que llevó a suspender la asamblea de accionistas en la que se daría a conocer a los nuevos poseedores de la mayoría de las acciones del sello fundado por Arnaldo Orfila.

Destacó que las acciones sumadas de Arnaldo Orfila y Laurette Sejourné superaban un poco 2 por ciento del total de las acciones. No representaban, en cuanto a capital accionario, prácticamente nada .

Se ha corrido el rumor de que me apoderé de las acciones de Orfila y de Sejourné. No es así. Compré esas acciones a Guadalupe Ortiz Elguea en 2017, quien figuraba entre los cinco herederos del editor, años después de la muerte de ambos .

Además, Jaime Labastida aseguró en entrevista con La Jornada que para evitar cualquier conflicto, y porque me parece justo , decidió entregar el paquete accionario que correspondía a Arnaldo Orfila y Laurette Sejourné, a cuatro de los que ellos nombraron herederos, pero no a Guadalupe Ortiz.

El también poeta relató a este diario que llegó a un acuerdo con los anteriores posibles compradores. “Hemos convenido ambas partes en suspender el proceso de negociación y eso me dejó en libertad para acudir a otros posibles compradores.

En el caso de Insud, Capital Intelectual en Argentina, Clave Intelectual en España, ya habíamos estado en tratos desde tiempo atrás.

Labastida expresó su satisfacción porque en plena pandemia no solamente estos dos inversionistas, sino dos más, estaban interesados en la adquisición de Siglo XXI, sin que yo acudiera al mercado para ofrecer mis acciones, lo cual me indica que la gente respeta a la casa editorial .

Añadió que luego de una auditoría, un proceso normal en toda adquisición , culminará la venta. Habrá una asamblea en el momento que se convoque para informar del proceso y que se tomen las medidas pertinentes, pero no hay nada más que eso .

Rechazó dar a conocer el monto de la operación, debido a las cláusulas de confidencialidad acordadas, pero sostuvo que se trata de una cantidad mucho menor de la que se había mencionado .