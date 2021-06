P

osiblemente recuerden que, aunque íbamos ya encarrerados en el tratamiento de los más diversos aspectos del hórrido Covid y su progenie mortal, la pandemia, optamos por hacer un paréntesis y abordar un asunto tan importante como trascendente, y del momento breve y preciso: la elección del domingo 6. Perogrullo asienta: las elecciones se realizaron hace ocho días. La jornada electoral, sin regateos, fue sorprendente. No quiero decir inmejorable porque, obviamente, todos queremos que la de 2024 sea todavía mejor.