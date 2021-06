César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 14 de junio de 2021, p. 30

Un tribunal colegiado de la Ciudad de México otorgó un amparo a Sinthya Campos Hernández, ex directora de Desarrollo Profesional de la Oficialía Mayor en la administración capitalina de Miguel Ángel Mancera, tras impugnar la vinculación a proceso a que fue sometida por el delito cometido por servidores públicos, y la prisión preventiva justificada impuesta en diciembre de 2019.

El primer tribunal colegiado en materia penal ratificó la resolución de la juez décimo segunda de distrito de amparo, Rosa María Cervantes Mejía, quien ordenó dejar insubsistente la vinculación a proceso. El fallo también mandata que un juez de control deje sin efectos la parte de la audiencia donde se le impuso prisión preventiva, lo cual no implica que Campos Hernández recupere su libertad, sino que el impartidor de justicia, con plenitud de jurisdicción, emita nueva resolución en la que subsane las afectaciones al debido proceso.