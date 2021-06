Según el cartel oficial, All The Sons muestra a los participantes de los diferentes grupos de autoayuda para examinar las causas humanas y los costos de la violencia mientras comparte sus historias sin filtrar con vulnerabilidad y honestidad.

El material comparece en el evento fílmico más grande que se celebra en persona desde el inicio de la pandemia en la nación norteña y resulta la segunda colaboración entre ambos directores desde la premier de su documental Minding the Gap, nominado a los premios Óscar y Emmys.

Washington. La vigésima edición del Festival de Cine de Tribeca estrena hoy el documental All The Sons, de los realizadores Bing Liu y Joshua Altman, dedicado a la prevención de la violencia armada en Estados Unidos.

▲ La actriz Emily Ratajkowski en el festival de Tribeca en Nueva York. Foto Afp

Otras propuestas relevantes en la sección documental serán The Kids, Fathom, My Octopus Profeso, Minding the Gap, y Sin título: documental de Dave Chappelle, los cuales completan la sólida agenda de proyecciones virtuales y presenciales.

El certamen, previsto anualmente en el mes de abril, se celebró en dos etapas debido a la pandemia de Covid-19 y abarca tres secciones de competencia junto a los apartados Viewpoints, Spotlight, Midnight, Movies Plus y Tribeca Critics’ Week del evento anual.