Periódico La Jornada

Domingo 13 de junio de 2021, p. a12

La mexicana Rut Castillo logró una histórica plaza olímpica para Tokio en la gimnasia rítmica al ganar el all around en el Campeonato Panamericano en Río de Janeiro, donde el equipo femenil no consiguió el pase, mientras Melissa Flores ganó bronce en trampolín.

Castillo obtuvo 91.500 puntos (clavas, listón, aro y pelota), seguida de las brasileñas Bárbara Godoy con 89.250 y Natalia Azevedo, 84.550.

El equipo integrado por Karen Villanueva, Andrea Garza, Sara Ruiz, Adirem Tejeda y Adriana Hernández fue segundo (73.700). Brasil (74.400) con el título consiguió el boleto a la cita veraniega, y Estados Unidos (71.000) terminó tercero.

En trampolín, Melissa Flores, finalizó tercera (47.625) superada por las locales Camilla Lopes (52.300) e Ingrid Simao Souto (51.300).

El dueto de Nuria Diosdado y Joana Jiménez, clasificadas a Tokio, terminaron en el quinto lugar en la Super Final de la Serie Mundial de Natación Artística en Barcelona, donde Canadá, Bielorrusia y Holanda subieron al podio en ese orden.

La ciclista Yareli Salazar se llevó los honores en el Campeonato Nacional de Ruta en Aguascalientes, que le dio el pase a Tokio y sólo espera la confirmación de su federación.