Martín Arceo S.

Periódico La Jornada

Sábado 12 de junio de 2021, p. 6

Siempre estoy escribiendo cuentos, ojalá fuera tan rápido dibujarlos como concebirlos , afirma Alejandra Gámez, creadora del cómic en línea The Mountain With Teeth (La montaña con dientes, disponible gratuitamente en https://mountainwithteeth.com/). Su trabajo reciente, Historias del mar, publicado por Editorial Océano, ya se encuentra en librerías.

En entrevista, la historietista e ilustradora comentó: “Cuando me di cuenta de que a través de los años había escrito varios cuentos que tenían que ver con el mar o con criaturas del mar, dije ‘esto podría ser una antología temática’. Empecé a trabajar y en el proceso hubo una narración que se me ocurrió, Mi lugar, ya muy cerca de la entrega final”. Destacó que Historias del mar no incluye relatos personales, sino, como todo lo que hago, se refiere a temas que me hacen sentir algo y me impulsan a proyectar esos sentimientos .

–¿Para ti crear historias es como hacer pan, amasarlo y dejarlo reposar antes de ponerlo en el horno?

–Sí, sobre todo en narraciones un poco más largas; a lo mejor con la minificción, un cuento de esos chiquititos, de cuatro o cinco frases, es más fácil, porque surge de ocurrencias, pero en cuanto a historias más largas, como la novela gráfica, hacer una distancia entre la historia y una novela ayuda a mejorarla. Creo que sacar una historia luego luego hace que una la presente medio verde; soy más de escribir las cosas y dejarlas reposar un ratito.

Asimismo, expresó: “Hice Historias de mar yo sola, no tuve que torturar a nadie más que a mí misma”, en referencia a su anterior libro de historietas publicado por Océano, Más allá de las ciudades, que dibujó Axur Eneas, realizador de los cómics Dibuja una casa y Babman, entre otros.

Él, además, creó la serie de dibujos animados Toontorial, estrambóticos tutoriales en broma que emite el canal de televisión por cable Cartoon Network, los cuales se ofrecen en https://www.youtube.com/playlist?list=PL_6LtW9tXrxgrnb7Ubyis-cAhXsv0WFsS