El Pulitzer para The Dead Are Arising continúa el reconocimiento póstumo para Les Payne, periodista galardonado de Newsday que falleció en 2018. Comenzó a trabajar en el libro sobre Malcolm X en 1990 y compiló más de 100 horas de entrevistas antes de fallecer. Su hija, la investigadora Tamara Payne, ayudó a completar The Dead Are Arising, que ha sido muy elogiado por críticos y ganó el Premio Nacional del Libro a finales del año pasado.

La colaboración de los Payne es la segunda biografía de Malcolm X que gana un Pulitzer para un autor que no vivió para ver la publicación de su libro. Manning Marable, cuyo Malcolm X: A Life of Reinvention obtuvo el premio de historia en 2012, falleció poco antes de la publicación.

Otros galardonados

Marcia Chatelain obtuvo el galardón de historia este año por Franchise: The Golden Arches in Black America. Natalie Diaz, el de poesía por Postcolonial Love Poem y David Zucchino el premio general de no ficción por Wilmington’s Lie: The Murderous Coup of 1898 and the Rise of White Supremacy. La composición de Tania León, Stride, obtuvo la distinción de música.

The Hot Wing King de Katori Hall, obra que se desarrolla en torno a una competencia de cocina de alitas, ganó el premio de dramaturgia. Incluye 15 mil dólares, es para obras destacadas de estadunidenses que preferiblemente aborden la vida en su país.

Los finalistas incluyeron a Circle Jerk, de Michael Breslin y Patrick Foley, y Stew, de Zora Howard.

Como la mayoría de teatros estuvieron cerrados durante la pandemia, la junta del Pulitzer modificó los requisitos para el premio de dramaturgia de este año, permitiendo que fueran nominadas obras pospuestas o canceladas, así como las producidas e interpretadas en lugares que no son teatros, incluidos formato en línea, foros exteriores o específicos durante 2020.

Entre los dramaturgos reconocidos anteriormente destacan August Wilson, Edward Albee, Eugene O’Neill, Arthur Miller y Tennessee Williams.