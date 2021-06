D

espués de ser repetidamente citado como referencia en este espacio, al fin toca turno al sorprendente y virtuoso cuarteto londinense Black Midi, cuyos integrantes apenas y rebasan los 20 años de edad. Con un solo álbum, el refulgente Schlagenheim (2019; reseña Ruta Sonora, mejores discos del año: https://bit.ly/3izbN8f), el grupo sostiene la fe de quienes gustan del rock con guitarras eléctricas. Banda cabecilla, entre otras (Shame, Goat Girl, HMLTD, Squid), de las varias que hacen visible este movimiento reciente de músicos británicos, apadrinados por el productor que está blandiendo su varita mágica sobre varios de ellos, Dan Carey, en su segundo disco, Cavalcade (Rough Trade, 2021), refinan y enriquecen lo alcanzado en su debut.

Mientras el primero es un extraordinario retruécano metálico y frío de lo que algunos llaman rock matemático (por su obsesión progresiva con los compases que no sean de cuatro cuartos, intercalados de forma frenética y aleatoria) deslumbrante y atascado, de estructuras ensortijadas, disonancias y florituras guitarriles, en el nuevo amplían su panorama, en parte a razón del cambio de integrantes: al cantante, guitarro y autor central, Geordie Green, le solía hacer comparsa Matt Kwasniewski-Kelvin en las acróbatas guitarras; sin embargo, a inicios de 2021 éste tuvo un quiebre de salud mental y no participó en la grabación de segundo plató. Aunque fue sustituido por los invitados que les acompañan en giras, su ausencia es notoria, pero por fortuna, para bien. Esto es: lo que antes fue una montaña rusa de rapidez imparable, es ahora un paseo sonoro mucho más variado en atmósferas y ritmos, menos atosigante; ya no todo es un arriba permanente, sino que la velocidad baja a ratos. Si bien el primero era una extrema y gélida demostración de aptitudes, el nuevo tiene espacios aislados de relajación, sin por ello abandonar su espíritu aventurero y trepidante.

Arpegios constantes sin distorsión, así como elegante y ágil digitación en la de seis cuerdas, de evidente escuela jazzística (provienen de la institución de arte BRIT School, de donde emergió por ejemplo Amy Winehouse), conviven con saxofones de tradición clásica, también de jazz, en un entorno prog-rock altamente influido por el legendario combo alemán de krautrock Can, en empatía con sus congéneres Battles y Lighting Bolt. Ataques instrumentales furiosos y sorpresivos caen cual relámpagos sobre paisajes floridos de guitarra acústica, ya sea en mágica polirritmia o en poética cascada de recitaciones reflexivas: estridente spoken Word ocasional, cercano al punk de The Fall. Harto placentero es su caos ordenado, cerebral, aquí más sensible, emotivo y melancólico que en su debut. Con bajos intensos, el groove en éste se afila, cercanos a Primus; en cuanto a texturas, agregan un poco de post-rock viajero al caldo, hasta llegar a instantes de pop orquestal pleno de cuerdas dramáticas.