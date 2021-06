▲ Durante la conferencia matutina, el presidente López Obrador destacó los indicadores económicos del país y no descartó la posibilidad de más ajustes en su gabinete. Foto Roberto García Ortiz

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Viernes 11 de junio de 2021, p. 18

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ante miembros del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) que su gobierno no planteará un aumento de impuestos y adelantó que el tercer paquete de inversiones en infraestructura será anunciado pronto en Palacio Nacional.

Antonio del Valle Perochena, líder del organismo del sector privado, que aglutina a varias de las empresas más relevantes del país, comentó que la reunión con el mandatario mexicano fue positiva, con una conversación franca, abierta.

Quedó muy claro, no van a aumentar los impuestos y no vamos a llevar a cabo ninguna acción que afecte al sector privado, al contrario estamos poniéndonos de acuerdo para trabajar juntos y seguir avanzando en cuanto al desarrollo del país , dijo el presidente López Obrador tras reunirse en privado con los empresarios en el Museo Kaluz, ubicado en el Centro Histórico de la capital mexicana.

Del Valle Perochena detalló que en el encuentro, el mandatario les aseguró que no habrá incremento de impuestos y que su gobierno busca modificar las leyes de la regulación fiscal, pero enfocado en cómo aligerar la carga de los trámites a los pequeños contribuyentes .

El presidente López Obrador también señaló, en declaraciones antes de retirarse del lugar del encuentro, que pronto se dará a conocer el tercer paquete de proyectos de inversión en infraestructura. Los dos anteriores suman 525 mil millones de pesos distribuidos en 68 proyectos.

El titular del Ejecutivo federal subrayó que México tiene una situación muy especial en la actualidad, pues es uno de los países con más oportunidades para la inversión nacional y extranjera .

Afirmó que se aprovecharán las ventajas del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Está creciendo la inversión extranjera, está creciendo la economía, hay estabilidad macroeconómica y algo que es muy importante, hay bienestar y paz social. En México no hay confrontación, no hay enfrentamientos en las calles, miren cómo estoy, no traigo a nadie aquí, nadie, nadie , dijo.

Sin diferencias