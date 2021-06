De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 11 de junio de 2021

El argentino Santiago Solari, técnico del América, pretende cumplir su contrato hasta 2023 en México y luego regresar al futbol europeo por su revancha. “Aún me quedan dos años de contrato, luego me gustaría volver a Europa. El Madrid es mi casa, y pasé tres años maravillosos en el Inter de Milán, un club que me despierta recuerdos apasionantes. El crecimiento debe continuar en Europa. Personalmente sueño con Italia, donde aprendí a apreciar la peculiaridad del futbol y me gustaría vivirlo desde la banca”, expresó a la Gazzeta Dello Sport.