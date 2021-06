Ap

Nueva York., Snoop Dogg se prepara para dar órdenes en Def Jam Recordings, sello al que se unirá como consultor ejecutivo creativo y estratégico.

Def Jam anunció que el papel recién creado para el rapero permitirá que trabaje estratégicamente en el equipo ejecutivo y en la lista de artistas , que incluye a Kanye West, Nas, Justin Bieber, Big Sean, Logic, Jadakiss, 2 Chainz, Jeezy, Jhené Aiko, Bobby Sessions y el difunto rapero DMX.

Def Jam es una división de Universal Music Group, también casa de Interscope Geffen A&M, Capitol Records y Republic Records.

Trayectoria de 30 años

La sede de Snoop Dogg, de 49 años, estará en Los Ángeles y reportará al director ejecutivo y presidente de UMG, Lucian Grainge, así como a Jeffrey Harleston, presidente interino y CEO de Def Jam.

Snoop Dogg lanzó su álbum debut hace casi 30 años, y desde entonces ha tenido una carrera exitosa. Ha vendido 30 millones de discos en todo el mundo, ha recibido 16 nominaciones al Grammy y encabezado las listas de popularidad con éxitos desde Gin and Juice hasta Drop It Like It’s Hot.

Emergió de la escena del rap de gánsters de la costa oeste de Estados Unidos con música producida por Dr. Dre, lanzada por Death Row Records, de Suge Knight.