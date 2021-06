Afp

Cannes. El director de cine ruso Kirill Serebrennikov, cuyo nuevo filme competirá en Cannes, no puede salir de su país, por lo que podrá asistir al festival, indicó su abogado.

Kirill no puede salir del territorio ruso , aseguró Dmitri Jaritonov, y precisó que la prohibición estará en vigor hasta el fin de una pena condicional a la que está sometido.

El artista de 51 años fue condenado a fines de junio de 2020 a tres años de cárcel y a una multa por un caso de subvenciones públicas.

En agosto de 2017 había sido detenido y luego asignado más de un año y medio a estar en su casa, acusado de desvío de unos 1.8 millones de euros entre 2011 y 2014.

Para sus partidarios, la condena en realidad se debe a sus obras, a veces osadas, que mezclan sexualidad, política y religión, cuando el Kremlin aboga por el retorno a los valores tradicionales .

Estos procesos judiciales provocaron una ola de apoyo internacional en favor de Serebrennikov.

Los organizadores del 74 Festival de Cannes anunciaron la semana pasada que su último largometraje, Petrov’s Flu (La gripe de los Petrov), estará en competencia por la Palma de oro. El filme es adaptación de una novela del escritor Alexei Salnikov, en el que la triste vida cotidiana de una familia de Ekaterinburgo, ciudad industrial del Ural, da un giro surrealista cuando sus tres miembros contraen gripe.

El largometraje debe salir en Rusia el 9 de septiembre próximo, según sus distruibuidor, Sony Pictures.

Tras la noticia de su nominación en Cannes, Serebrennikov afirmó estar muy contento de que la película pueda ser vista en el certamen francés, según un comunicado de su distribuidor.