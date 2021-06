Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 8 de junio de 2021, p. a12

Tras la derrota del tricolor ante Estados Unidos en la final del torneo denominado Nations League, la Federación Mexicana de Futbol reprobó enérgicamente los actos de discriminación y violencia de la afición mexicana, puntualizó que el grito discriminatorio , el ‘eh puto’, es nuestro mayor rival y advirtió que el daño puede dejar al Tri fuera del Mundial .

El partido, disputado el domingo en Denver, fue suspendido unos minutos tras retumbar el grito en las gradas. En un mensaje en Twitter, la FMF agradeció el soporte incondicional de la afición, “y hoy, tristemente debido a la conducta de algunos, está siendo señalada por actos de discriminación y violencia.

“Tras los hechos ocurridos en el pasado partido del MexTour en Dallas y los juegos correspondientes a Nations League de la Concacaf, la FMF exhorta a los aficionados a evitar el grito discriminatorio (…), así como otros actos de violencia desde la tribuna hacia el terreno de juego”. Agrega el tuit que esas actitudes no representan al público que por años ha sido reconocido como el mejor del mundo .