Periódico La Jornada

Viernes 4 de junio de 2021, p. 23

Moscú. El medio electrónico VTimes.io, que tiene un acuerdo de exclusividad para publicar aquí materiales del londinense Financial Times, anunció ayer que, a partir del 12 de junio, Día de la Independencia de Rusia, dejará de salir al sentir en carne propia (que) las autoridades no necesitan medios de calidad y no subordinados , con lo que se suma al portal de noticias Newsru.com que esta misma semana se despidió de sus lectores.

En el editorial que anuncia su cierre, VTimes.io sostiene que, desde que hace tres semanas el ministerio de Justicia de Rusia lo incluyó en su lista de medios de comunicación-agentes extranjeros, estuvieron considerando siete escenarios para seguir funcionando, con o sin el sambenito de agente extranjero.

“En cualquiera de ellos –reflexionan– había el riesgo de persecución penal de nuestros periodistas con la posibilidad de ser privados de la libertad. Pero la causa de nuestra decisión no es sólo, ni tanto, el miedo de ser perseguidos penalmente por cumplir con honestidad nuestro deber profesional”.

Precisan: Al empezar a operar el año pasado, declaramos que creamos no un instrumento de propaganda, sino un medio de comunicación independiente y de calidad, una plataforma para el libre intercambio de opiniones constructivas. Declaramos que nuestra meta era encontrar ideas y ejemplos positivos que contribuyesen a desarrollar el mundo de los negocios y la sociedad .

Señalan que “la etiqueta de ‘agente extranjero’ que nos colgaron destruyó el modelo de negocios de VTimes.io, y lo fundamos como una empresa que depende de sus ingresos. Los anunciantes y socios no saben cómo colaborar con un ‘agente extranjero’, y no los juzgamos por ello. Los donativos voluntarios de los lectores son insuficientes para financiar un medio de comunicación de calidad. Peor aún, el estatus de ‘agente extranjero’ nos quita parte importante de nuestro trabajo: muchos funcionarios públicos, empresarios y analistas declinan hacer comentarios a un ‘agente extranjero’, y entendemos por qué”.