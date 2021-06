Erendira Palma Hernández

Apenas cerró hace unos días un ciclo con Tigres y el técnico Ricardo Tuca Ferretti ya firmó con Bravos de Ciudad Juárez, donde primero buscará sacar al equipo de la situación incómoda en la que se encuentra para después soñar con algo más alto . Junto al timonel llega como presidente ejecutivo Miguel Ángel Garza, con quien trabajó para alcanzar el éxito con los felinos.

Al ser presentado como nuevo entrenador, Ferretti, de 55 años de edad, dijo que la ilusión de impulsar al plantel lo convenció para tomar el proyecto. De mí pueden esperar trabajo, dedicación y honestidad, buscaré el objetivo que me han planteado , sostuvo en videoconferencia.

Después de haber conquistado en 10 años con Tigres cinco títulos de Liga e incluso llegar a la final del Mundial de Clubes, Ferretti salió hace un mes de manera imprevista del plantel regiomontano. Sin embargo, llegaron rápido las propuestas y aceptó dirigir a Ciudad Juárez, equipo que terminó entre los últimos lugares de la tabla de cocientes y que no presume de millonarias arcas como los felinos.

Pocas palabras y mucho trabajo

Soy de pocas palabras, me gusta trabajar, trabajar y trabajar. Podría decirles muchas cosas, pero realmente pretendo cumplir cabalmente con el proyecto. Me da mucha confianza e ilusión de venir. Pudiera tomar dos o tres días sabáticos, porque llevo trabajando 55 años sin parar y no creo tener la capacidad de pasarme más que tres días sabáticos , afirmó el timonel.