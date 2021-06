Rocío González Alvarado y Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Viernes 4 de junio de 2021, p. 29

El comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto, afirmó que no cederán a los chantajes de los integrantes del colectivo Damnificados Unidos, que anoche bloquearon la calzada de Tlalpan, a la altura de avenida del Taller, pues de su pliego petitorio la mayoría de las demandas han sido atendidas y en otras no es posible llevarlas a cabo porque no son justas ni correctas.

En videoconferencia, el servidor público señaló que en avenida del Taller número 21, los líderes pretenden que se les entregue vivienda a sus familiares cercanos como cónyuges e hijos, así como a personas que no han acreditado su residencia en el predio, mientras que han dejado fuera del padrón de beneficiarios a tres familias que sí lo han hecho.

Comentó que en otros casos, los damnificados no reconocen a los integrantes del colectivo como sus representantes, por lo que han solicitado que la autoridad los mantenga al margen de los proyectos de reconstrucción. En otros más hay desacuerdos entre los condóminos, por lo que no se ha podido avanzar en las obras.

Lamentó que se haga de un tema tan noble un asunto político, tras señalar que algunos representantes de la agrupación participan en partidos políticos, entre ellos el PRD, e incluso han declarado que presionarán ante la cercanía de las elecciones intermedias.