Quise hacer un documental con Rosalía y estuvimos platicándolo, pero la realidad es que es complicadísimo. Me gusta, no porque esté de moda, sino porque al escucharla uno sabe que es una revolucionaria del flamenco y baila como le da la gana, saltándose los tiempos y la ortodoxia. Como Lola Flores , apuntó.

Este trabajo es un homenaje a una mujer que representaba el flamenco festero, no el puro, y eso no era malo, porque estoy muy de acuerdo con ese tipo de interpretación y con romper moldes. Esta escuela es de la que puede venir Rosalía, escapando de la ortodoxia , aseguró Saura antes de presentar la edición limitada Lola Flores, Sevillanas 1992.

Saura considera que los dirigentes españoles deberían prestar más atención no sólo al flamenco, sino al tejido cultural, que se ha visto muy golpeado por esta crisis sanitaria. Uno viaja por el mundo y le hablan de Picasso, de Goya, de Cervantes... lo que queda de España es la cultura y habría que ayudar más. Todo ha sido un desastre .

Lola Flores, Sevillanas 1992, inciativa de RoutArt Ediciones, incluye 70 reproducciones seriadas y 15 fotosaurios (fotografías intervenidas) del retrato tomado por Saura a Lola Flores durante el rodaje de este documental.

“Era muy amigo de Lola antes de hacer esto y me invitaba a sus fiestas. Cuando le propuse hacer este trabajo, ella me dijo que no, porque estaba muy liada, y luego que lo quería hacer con sus hijos, pero conseguimos que accediera finalmente, y la verdad es que no sabíamos qué iba a hacer en el estudio, hasta que llegó y se puso a improvisar y me fascinó. Y es de lo mejor que hay en Sevillanas, destacó.

Saura califica a la bailaroa como una de las mejores representantes del flamenco que ha tenido España y celebra que haya vuelto a estar en boga. La edición limitada se podrá adquirir desde el 18 de junio a través de [email protected] o [email protected].