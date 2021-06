Eventualmente, Koroma encontró apoyo en la estrella del basquetbol de los Lakers y la compañía SpringHill, del empresario Maverick Carter, lo que ayudó a que su cinta siguiera adelante. Sólo tengo que acudir a los guardianes correctos , afirmó la directora de Dreamland: The Burning of Black Wall Street que se estrenará la próxima semana en CNN.

La realizadora Salima Koroma está de acuerdo, ella opina que la historia debería ser contada más de una vez. Había presentado su documental sobre la masacre de Tulsa a algunas cadenas hace cinco años, pero no despertó interés porque cree que los guardianes no estaban listos para recibir la historia.

Se dieron cuenta de que tenemos que contar historias negras. Ahora todos luchan por por eso. Finalmente, se relatarán. Creo que eso es lo que pasa , destacó Koroma.

Para algunos cineastas, la historia ha sido difícil de contar debido a que hoy día no hay mucha documentación en torno al tema. Ahora la gente invierte en los recursos a fin de hacer más que fotos. Puedes crear animaciones o gráficas. Es difícil de contar, pero con todos nuestros poderes combinados podemos difundir esta historia , señaló Koroma.

La periodista DeNeen L Brown consideró que todos los proyectos sobre la masacre son necesarios para propósitos educativos, debido a que el suceso fue eliminado de libros de texto, periódicos y bibliotecas. Aunque ella nació en Oklahoma, incluso su padre, quien es pastor en Tulsa, escuchó de la masacre hasta finales de los años 90.

Los supervivientes blancos de la masacre dejaron de hablar de ella. Los negros sólo susurraban sobre el acontecimiento, porque había un miedo real de que pasara otra vez, y ocurrió en otros lugares , afirmó la periodista del Washington Post, con más de 20 artículos acerca de la matanza.

Se volverá a algo de lo que la gente y los niños en la escuela van a aprender , aseguró. Brown entrevistó a los descendientes de Greenwood y los dueños de negocios para el documental Tulsa: The Fire and the Forgotten, que se estrena esta semana en PBS.

Brown también reportará la búsqueda de fosas comunes en Rise Again: Tulsa and the Red Summer, que se estrena a mediados de junio en National Geographic. De acuerdo con la periodista, documentales como estos tienen que ser contados tantas veces como los de la revolución estadunidense, la guerra civil y las guerras mundiales.