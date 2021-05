Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 31 de mayo de 2021, p. a12

Experiencias de vida, como la de no encajar del todo en el estereotipo del homosexual tradicional , se escucharán en el stand up Be Pride, en el Mes del Orgullo Gay.

El espectáculo, que reúne a Alejandra Ley, Hugo Blanquet, Adriana Chavéz, Martín León, Javier Villalvazo, Mini García, Nancy Villaló y Julio Granados, vestirá de arcoiris el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el 5 y 6 de junio, en el contexto del ciclo Entre lenchas, vestidas y musculocas.

Javi Villalvazo explicó: “Mi comedia se enfoca en cómo la sociedad actual se piensa que debes ser afeminado, tener ciertas aptitudes, pero trato de romper con eso en el show, porque la orientación sexual de las personas no debería ser tan importante, como la calidad humana”.

El eje medular, destacó el standupero, “es jugar con el estereotipo de ‘no soy lo que parezco y aunque así sea, tengo la libertad de ser quien quiera ser’”.