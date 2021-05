Ap

Periódico La Jornada

Lunes 31 de mayo de 2021, p. a11

Texas. Murió BJ Thomas, el cantante que triunfó en las listas de éxitos del pop, el country y el gospel con éxitos como I Just Can’t Help Believing, Raindrops Keep Fallin’ On My Head y Hooked on a Feeling. Tenía 78 años.

Thomas, quien anunció en marzo que padecía cáncer de pulmón, falleció el sábado de complicaciones de la enfermedad en su casa de Arlington, Texas, según un comunicado de su publicista, Jeremy Westby.

Billy Joe Thomas, nacido en Hugo, Oklahoma, saltó a la fama en 1966 con una versión de estilo gospel del tema de Hank Williams I’m So Lonesome I Could Cry y llegó a vender millones de discos y tener docenas de éxitos en distintos géneros. En 1976 llegó al número uno para los aficionados al pop y el country con Hey Won’t You Play, Another Somebody Done Somebody Wrong Song. El mismo año, su disco Home Where I Belong fue uno de los primeros álbumes de gospel que certificó más de un millón de copias vendidas, lo que le valió un disco de platino.

Su grabación más emblemática fue Raindrops Keep Fallin’ On My Head, éxito de pop y ganadora al Óscar a la mejor canción original, dentro de la banda sonora del irreverente western de 1969 Butch Cassidy and the Sundance Kid.