▲ El músico Luis Albert Segura con su noveno álbúm vuelve a sus orígenes. Foto Universal Music

Esa forma de hacer música es para el catalán equiparable a la época en que usaba una grabadora de cassettes para producir sus canciones. No concibo mi arte como una industria, por eso me ha ido como me ha ido y he tenido esos altibajos , reconoce Segura. Sin embargo, su idea sobre la música no es la misma que la de los grandes sellos. Dudar de uno mismo por los números yo creo que es lo peor , aseguró.

Para el líder de L.A. es momento de hacer las cosas por ti mismo . Por esa razón inició también un sello independiente cuyo objetivo es producir la música que a él le interesa. “Yo necesito ante todo libertad de decisión, musical y artística, y que alguien diga: ‘vale, con esto me la puedo pasar bien, y con esto podemos hacer cosas’”.

Esa intención de ser honesto también está reflejada en la música que Luis Albert escribe. Las canciones de L.A. están cantadas en inglés, lengua con que el catalán se acostumbró a escuchar música.

El álbum Evergreen Oak ya está disponible en plataformas de streaming.