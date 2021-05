De la Redacción

Habitante de la cultura del hip hop desde hace años, Hispana puntualiza sobre sus inicios: Empecé entre 2003 y 2004 grabando mis canciones en un estudio casero y llevando mi música a mis amigos de la cuadra .

Más de 15 años después, lanza su álbum Mujer de fuego, ya con el cobijo de una disquera. Ahora volteo hacia atrás, veo el camino que he recorrido y, la verdad, me da mucha emoción poder presentar mi disco. Sé que es un gran paso para los raperos mexicanos que las empresas de música nos volteen a ver y nos lleven a hacer este tipo de proyectos .

Se necesitan sinceridad y libertad para rapear, por convicción, con sentido y, como se dice en el círculo del hip hop, con un flow vibrante, rimas directas y crudas. Hispana lo hace y, además, en su canción No puedes parar realiza una declaración de principios.

Afirma que no le gusta la censura, sobre todo en la música, “debemos de ser libres de expresar lo que deseamos y de la manera en que queramos. No he tenido, hasta ahora, un problema por eso, y espero no pasar por algún tipo de censura por lo que digo y por las palabras que utilizo.