Periódico La Jornada

Viernes 28 de mayo de 2021, p. 6

A sus 96 años, Ignacio López Tarso prefiere memorizar sus difíciles textos shakesperianos o clásicos, de madrugada, en el absoluto silencio de mi estudio, donde paso mucho tiempo porque soy un actor que cuenta historias de gran calidad .

Mi vida, sostuvo el histrión, es el teatro. Me hice actor para ser de teatro; porque cuando estudiaba todavía no había televisión en México; ya en 1950 entré muy pronto a la pantalla chica y conocí a don Emilio Azcárraga Vidaurreta, un hombre de gran empuje y visionario que sentó las bases de lo que ahora es un poderoso medio de comunicación.

López Tarso, quien charló con La Jornada vía Zoom, a propósito de su magnífico regreso al escenario, con la obra Una vida en el teatro, luego de dos años de inactividad, se dice optimista tras haber recibido su segunda dosis de la vacuna y motivado por volver a sentir la energía del público el 3 de julio, en el teatro Ocampo, de Cuernavaca, Morelos, donde estará acompañado por su hijo Juan Ignacio Aranda. Estamos a punto de volver, a lo que es el teatro, de verdad , sostuvo el actor quien se mantiene activo y celebrando 73 años de trayectoria.

Las dos funciones presenciales en el recinto morelense, así como las que seguirán por diversos estados del país, son un aliciente para el actor, pues la presencia del público es lo que hace atractivo al teatro .

Luego de haber protagonizado cinco streamings en dupla con Aranda, afirmó: Uno no se acostumbra nunca a lo virtual, a no tener a los asistentes; uno sabe que te están viendo, pero nosotros no los vemos y eso nos quita ese gran estímulo, porque aunque permanecen en silencio, la evidencia de que están ahí, hace que el actor se emocione, disfrute y goce estando sobre el escenario .

Así, prosiguió, “he gozado yo el resto de mi vida, con el público presente en una sala de teatro; he recorrido casi todos los teatros del país y los de la Ciudad de México; tuve la fortuna de inaugurar alrededor de 60 recintos que construyó el Instituto Mexicano del Seguro Social, con una inversión inmensa y maravillosa. Nunca el teatro tuvo tal apoyo de parte del Estado; entonces se forjó el teatro popular, con funciones en plazas al aire libre, donde se presentaron Edipo Rey o El tío Vania, de Antón Chéjov”.