César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 27 de mayo de 2021, p. 7

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, como parte de la octogésima acción global para demandar la presentación con vida de los jóvenes.

La jornada se llevó a cabo en medio de protestas y repudio por la vinculación a proceso y prisión preventiva que un juez impuso a 17 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y a dos indígenas desplazados del municipio de Chenalhó, detenidos el 18 de mayo cuando bloqueaban la carretera San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez.

Al cumplirse seis años y ocho meses de la desaparición de los normalistas en Iguala, Guerrero, los padres de los 43 partieron del monumento de la victoria alada poco después de las cuatro de la tarde, acompañados por otras organizaciones, como la Asamblea Nacional Popular y estudiantes de normales rurales, como la de Mactumactzá, quienes señalaron que si las autoridades no liberan a sus compañeros, impedirán que se realicen las votaciones en Chiapas.