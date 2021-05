¿Y la dignidad, Alito?

ablando del PRI: traicionaron a sus principios y a sus bases. Después renegaron de su emblema, de sus colores y de su plataforma ideológica. En pos de chambas se aliaron con sus contrarios tradicionales, que también lo son de la mayoría de los mexicanos. Ahora incorporan en sus filas a un neofranquista español llamado Antonio Sola, quien ganó muy buena lana por haber ayudado en 2000 a sacar al PRI de Los Pinos . ¡Se quedaron sin priístas de verdad y sin dignidad!

José M. Murià

No al pago único, aclaran profesores jubilados de la UAM

En relación con la nota Aceptan oferta de pago único profesores jubilados de la UAM , publicada en este diario el 25 de mayo de 2021, aclaramos que 16 profesores no hemos aceptado la oferta de pago único, ni reconocemos la reformulación del Acuerdo 14/2018 a través del 10/2021, por ser ilegal, cancelar derechos adquiridos y violar nuestros derechos humanos. Nos adherimos al programa 14/2018, que garantiza un apoyo complementario vitalicio, de lo contrario, no hubiésemos renunciado a nuestro tiempo completo . Al ser notificados de esta arbitraria decisión del rector general, el rechazo de los 50 profesores fue casi unánime; más tarde, por razones de salud, muchos aceptan el pago único y renuncian a sus derechos como trabajadores. El ofrecimiento incumple un acuerdo pactado, no otorga seguridad y certeza , significa inseguridad y precariedad, no una jubilación digna.

¡Por los profesores jubilados, Acuerdo 14/2018 en resistencia!

Alberto Arroyo, Alicia Castellanos, Vida Valero y 13 firmas más

Impedido para pagar tenencia de su coche

Para el secretario de Movilidad de la Ciudad de México: quiero pagar la tenencia de mi vehículo del presente año y no puedo hacerlo debido a que no puedo imprimir mi recibo de la página de Internet de la Secretaría de Finanzas, porque al ingresar mi número de placa me dice que mi automóvil está dado de baja (algo que por supuesto no he hecho). Me solicitaron enviar fotografía de mi credencial de elector y de mi tarjeta de circulación y lo hice. Luego me pidieron acudir a las oficinas de la Secretaría del Transporte con copia de mis documentos y también lo hice (número de solicitud: 1068/2021). En resumen, sigo sin poder realizar mi pago de tenencia, no puedo verificar mi coche por el mismo problema y no obtengo respuesta alguna. Ya lo denuncié en la página unificada de atención ciudadana y nada.

Alejandro Román Rivera

