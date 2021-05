Ana Mónica Rodríguez

Miércoles 26 de mayo de 2021

La música mantiene activo al rapero palestino, de 12 años de edad, Abdel Rahman Al-Shantti, mejor conocido como MC Abdul, quien se asume en marcha, resistiendo y difundiendo mensajes de paz .

El joven músico subió el pasado 15 de mayo, la canción Palestina a su cuenta de Instagram, la cual se viralizó y ha sido tendencia en redes sociales, donde el mensaje versa en que el mundo sepa sobre la situación que se vive y se escuchen las voces de Gaza alrededor del planeta.

En el perfil de Instagram, cuenta que administra el padre del músico, donde aparecen diversas fotos y videos de MC Abdul se detalla: Rapero de 12 años de Palestina. Difundiendo paz, amor y unidad por medio de la música .

Así rapeando y rimando en perfecto inglés, MC Abdul, se observa en el video (Freestyle) el músico aparece entre escombros y frente a un edificio destruido en Gaza, desde donde enfatiza: todo lo que queremos es paz .

En la letra de esa canción se escucha rimar al joven rapero: “Palestina está ocupada desde hace décadas/ Esta tierra es de generaciones/todos los recuerdos de mi familia, para jugar, crecer y nutrir/ El símbolo de la paz, la garantía del olivo de que nuestro pueblo pueda comer/ Viviendo con limitaciones, empujados hacia abajo por la ocupación/ ¿quieres ver el dolor ?/ Echa un vistazo a las caras de la gente, imagina que te echan de la única casa que has conocido/ Estamos orando por nuestras almas, mientras se aprovechan de nuestros hogares/ no es fácil poner esto en palabras/.

MC Abdul, prosigue y apela a la solidaridad internacional: “Mirando a mi hermanita/ es algo que se merece?/ creciendo en un mundo donde no la tratan igual/ Negado el derecho a vivir libre por donde ella viene/ quieren ocupar esta tierra/ no dejaré que ocupen mi mente/ me queda ocupada de este lado/ mientras escribo sobre mi vida/ porque mi única misión/ es hacer que la gente escuche.