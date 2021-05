Las autoridades estadunidenses mencionaron un aumento de los casos de coronavirus en Japón causado por variantes del virus que pudieran ser un riesgo incluso para personas vacunadas. Washington no prohibió que los estadunidenses visiten el país asiático, pero la advertencia pudiera afectar las tasas de seguros si deportistas olímpicos y otros deciden participar en los juegos, que inician el 23 de julio.

La mayoría de las áreas metropolitanas en Japón están bajo estado de emergencia hasta mediados de junio debido al aumento de casos severos de Covid-19 que están presionando el sistema de atención médica en el país. Eso crea interrogantes sobre cómo el país pudiera lidiar con el arribo de decenas de miles de participantes a la justa si sus hospitales siguen agobiados y un bajo porcentaje de su población se ha vacunado.

El secretario del gabinete, Katsunobu Kato, dijo que la advertencia estadunidense no prohíbe viajes esenciales. Pensamos que no hay cambio en la posición de respaldo a la determinación del gobierno japonés para realizar los Juegos , afirmó Kato, y añadió que Washington le dijo a Tokio que la advertencia de viajes no está relacionada con la participación de la delegación de las barras y las estrellas en la justa veraniega.

El Comité Olímpico Internacional reiteró que está trabajando activamente con la organización de Tokio 2020 en torno los detalles de una política mediante la cual los equipos de cada país cuenten con personal médico adicional durante la justa veraniega para no sobrecargar en ese rubro a Japón.