Sábado 22 de mayo de 2021, p. a11

Aun cuando el club estadunidense Houston Dash adquirió los derechos futbolísticos de la mexicana María Sánchez, la mediocampista de Tigres dijo estar enfocada en el plantel regiomontano de cara a la ida en la final de la Liga Mx Femenil contra Chivas, que se realizará el lunes.

Mi mente está con Tigres, tengo un contrato con el equipo, estoy muy enfocada con el plantel, disfrutando cada momento. Aquí me han tratado bien , dijo en videoconferencia.

Con la experiencia de haber jugado en el futbol femenil universitario y profesional de Estados Unidos, país tetracampeón mundial, Sánchez aseveró que la Liga Mx va por buen rumbo en su crecimiento.