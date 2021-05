Al exponer el caso al pleno del INAI, el comisionado Óscar Guerra Ford dijo que un particular solicitó a la FGR conocer información detallada de las averiguaciones que ha abierto de 2000 a la fecha contra el ex mandatario, como cuáles han sido archivadas y cuáles tenían sentencia.

Agregó que en el caso de la información relativa a las averiguaciones previas o carpetas de investigación en trámite o que no han concluído, que podrían considerarse confidenciales, se puede aplicar una prueba de interés público y abrirla.