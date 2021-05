No binario es un término utilizado cada vez más por personas que no se identifican exclusivamente como hombre o mujer. Optan por el pronombre neutro they/them en inglés, y en los países de habla española se identifica como elle/ellx.

Nueva York., La estrella pop Demi Lovato anunció que se considera de género no binario y comenzará a usar el pronombre inglés they, que corresponde a elle, diciendo que la decisión es resultado “de mucho trabajo de sanación y autorreflexión.

Lovato, de 28 años y quien triunfó gracias a éxitos como Sorry Not Sorry, ha utilizado antes las redes para compartir los esfuerzos que hace por su salud mental, para superar la depresión, los trastornos alimentarios y la adicción.

En un documental reciente también detalló cómo sufrió una violación cuando era adolescente. En 2018 enfrentó una sobredosis de fentanilo casi fatal que le causó daño cerebral y ceguera parcial.

En su más álbum, Dancing with the Devil... The Art of Starting Over, Lovato transmite gran parte de ese trauma, profundizando en temas que incluyen la sobriedad.

Algunos temas del disco también asoman cierta inquietud respecto de su inconformidad de género.