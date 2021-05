Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Jueves 20 de mayo de 2021, p. 31

De manera voluntaria y escalonada, a partir del próximo 7 de junio, los estudiantes de todos los niveles educativos de escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México podrán retornar a las aulas a tomar clases presenciales a fin de concluir el actual ciclo escolar, tras poco más de un año de permanecer cerradas por la emergencia sanitaria.

En conferencia de prensa conjunta con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el titular de la Autoridad Educativa Federal capitalina (AEFCM), Luis Humberto Fernández, aseguró que la vuelta será sólo en las comunidades escolares que así lo decidan, con todas las medidas de seguridad sanitarias y la totalidad del personal educativo vacunado contra el virus.

Dijo que, aunque se trata de un solo mes, es necesario y fundamental para iniciar un proceso de resiliencia, reforzar los lazos afectivos y los conocimientos, así como mitigar efectos socioemocionales. El reabrir las escuelas será un elemento muy importante para disminuir la deserción escolar y también para realizar la regularización de los alumnos que no han podido mantener los aprendizajes deseados y ofrecerles apoyo pedagógico .

Consideró que no se actúa de manera precipitada para el retorno, pues es de gran beneficio para la población escolar, así se tratara sólo de una semana, pues el ayuno de actividades presenciales durante más de un año ha traído consecuencias socioemocionales para los educandos.

“Tenemos una estrategia pedagógica muy clara para cuatro segmentos, básicamente: los que han tenido logro académico y además una constancia –que es 80 y tantos por ciento de las y los estudiantes en la ciudad–; tenemos otros que han tenido la constancia, pero no cuentan con el logro académico, y los que no han conseguido el logro académico, así como los que no han tenido la constancia, pues han estado en riesgo de deserción.”