En tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) acreditó diversas anomalías y violaciones al protocolo para la legitimación de CCT existentes, entre ellas la negativa del sindicato Miguel Trujillo López para que Patricia Juan Pineda, integrante del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, participara en la consulta como observadora a pesar de estar debidamente acreditada por la autoridad laboral.

De acuerdo con el documento de resolución, la dependencia también detectó irregularidades como: actos de violencia, intimidación o coacción tendientes a impedir que los trabajadores votaran; no hubo resguardo del material de la consulta, cuyas boletas no se encontraban foliadas y selladas; se permitió votar a personas sin identificación oficial, y no se entregó a todos los trabajadores copia de su CCT.

La consulta, en la que habrían de participar 6 mil 494 trabajadores, se realizó el 20 y 21 de abril. Un día después, dados los hechos antes descritos, las autoridades laborales cancelaron el proceso y posteriormente ordenaron su reposición en un plazo de 30 días.