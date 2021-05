Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de mayo de 2021, p. a12

Irma García, ex campeona mundial en peso gallo, habla del dolor que le dejó el Covid-19 no sólo como una huella en el cuerpo, sino también en las emociones. La pandemia alteró la vida de todos; en el boxeo, como en otros deportes, no sólo se han enfrentado a la amenaza física que representa, porque además se deben afrontar los estragos que produce en la salud mental, un nuevo reto para aquellos atletas que padecieron el virus.

Durante una charla en el Consejo Mundial de Boxeo sobre salud mental en esta época de pandemia, Irma recuerda que su contagio fue agresivo, aunque sin necesidad de hospitalización, pero los efectos en lo emocional fueron considerables.