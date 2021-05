A Chivas, Tigres, Monterrey, Atlas no les importa el rival, sino simplemente ganar. A lo mejor a los demás equipos les hace falta más compromiso, quiero pensar. Tampoco diría que somos las mejores de la Liga, simplemente deben comprometerse más con el equipo femenil , dijo en videoconferencia.

El principal factor es el trabajo, no me comprometo a decir que otros equipos no lo hagan bien, simplemente es el estar ahí en cada partido , señaló Jaramillo, quien anotó cinco goles en la temporada.

Desde hace cinco torneos, Chivas no ha podido vencer al Atlas con un saldo de dos empates y tres victorias en favor de las rojinegras. No obstante, Jaramillo consideró que no existe una deuda en la cancha .

En tanto, se anunció que el partido de este viernes entre Atlas y Guadalajara se disputará con 35 por ciento de aforo en el estadio Jalisco.